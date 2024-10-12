12日、大同生命SV.LEAGUE MENの第1節GAME1が行われ、広島グリーンアリーナで広島サンダーズvs東レアローズ静岡が対戦した。 広島THはアウトサイドヒッター（OH）に新井雄大とキューバ国籍のオレオル・カメホ・ドルーシー、ミドルブロッカー（MB）に安永拓弥と三輪大将、セッター（S）に前田一誠、オポジット（OP）にブラジル代表としても活躍したサウスポ&#1254