資料 高校野球・秋の香川大会と岡山大会の決勝が12日行われました。 ＜香川決勝＞高松商５―４尽誠学園（延長10回） １点を争うシーソーゲーム。２対２で迎えた５回表、高松商は先頭バッターの山田がソロホームラン。頼れるキャプテンの一発で勝ち越します。しかし尽誠は３度追いつき、６回にスクイズで逆転。試合は４対４で延長タイブレークにもつれ込みます。10回表、高松商はラン