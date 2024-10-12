来週15日の衆院選公示を前に、7党の党首が日本記者クラブが主催する討論会に参加し、論戦を交わしました。自民党 石破茂 総裁「日本は世界有数の災害大国であるが、これに対する体制が十分だと私は全く思っていない。日本のあり方を根底から変えていく、そういう意味で日本創生と思っています」立憲民主党 野田佳彦 代表「裏金隠し解散だと思います。内閣総理大臣が変わっても、政治は変わらないということで