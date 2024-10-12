日本サッカー協会(JFA)は12日、スペイン・バレンシアに遠征中のU-18日本代表において、帝京高のDF田所莉旺が家族の事情で離脱することを発表した。これに伴う追加招集はない。同代表は6日に集合し、16日まで遠征を行う予定。現地では9日にU-18スウェーデン代表、13日にU-18スウェーデン代表、15日にU-18アメリカ代表と対戦する。