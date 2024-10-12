「国が歳をとっている」といわれるお隣・韓国では、少子高齢化の影響を大きく受けている。それを如実に表すデータが発表された。【韓国】「13人死傷事故」を起こした高齢者の意外な言い訳行政安全部住民登録人口統計を見ると、9月末時点で人口が最も多い年齢帯は「50〜59歳」で、872万2766人ということがわかった。世代別の順位で見ると、「60〜69歳」（777万242人）、「40〜49歳」（776万9028人）、「30〜39歳」（661万361人）、