【女子ゴルフ・富士通レディース】第２日（１２日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ、６６９７ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）桜井心那、古江彩佳、高橋彩華がいずれも通算１０アンダーに伸ばして首位に並んだ。１打差で馬場咲希と宮田成華が４位。さらに１打差の６位に山下美夢有、川崎春花、ペ・ソンウ（韓国）がつけ、３打差以内に１１人がひしめく。前日トップの野沢真央は１２位に後退。通算３ア