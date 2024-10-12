ＤｅＮＡは三回１死満塁から桑原の併殺崩れの間に１点を先制し、七回にオースティンの二塁打で２点を加えた。先発の東は４回無失点で降板し、山崎ら救援５投手をつないで逃げ切った。阪神は反撃が遅く、九回の１点だけに終わった。