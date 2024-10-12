皇室や秀吉に愛された一大寺院国宝薬師堂（提供：醍醐寺）山科盆地の東側、標高約450mの醍醐山一帯に約200万坪の広大な境内を誇る醍醐寺。山頂一帯を「上醍醐（かみだいご）」、山裾に広がるエリアを「下醍醐（しもだいご）」と呼んでいます。平安時代初期の貞観16年（874）、仏法興隆の地を求めて醍醐山（笠取山）に入った開山の聖宝理源大師（しょうぼうりげんだいし）は、自らの手で彫った准胝・如意輪の両観音像を安置する2