クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」って？© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京- メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）」。日本初のクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグ