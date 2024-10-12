国民スポーツ大会（国スポ）に合わせて佐賀県を訪れていた天皇、皇后両陛下の長女愛子さま（２２）は１２日、伝統工芸品の和紙を制作する「名尾手すき和紙」（佐賀市）を視察された。同社は２０２１年に大雨被害を受け、工房と店舗を移転。愛子さまは関係者を「いろいろ大変で」と気遣った。工房では実際に紙すきを体験するなどし「和紙の新たな可能性を感じました」と話した。日本赤十字社で勤務する愛子さまはこれに先立ち