東京六大学野球リーグは12日、神宮球場で第5週の1回戦2試合が行われ、立大と法大が先勝した。立大は二回に斎藤大が逆転満塁本塁打を放ち、5―4で明大に今季初黒星をつけた。法大は16―0で東大に圧勝した。エース篠木は7回2安打9奪三振。5番の松下が3ランを含む6打点を挙げた。