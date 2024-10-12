モリモリ食べてベルトをいただきだ！２日連続で行われるボクシング７大世界戦１日目（１３日、東京・有明アリーナ）の前日計量が１２日、都内で行われ、４つの世界戦に出場する８選手は全員パス。ＷＢＣ世界フライ級王座決定戦（５０・８キロ）は、同級１位の寺地拳四朗（３２＝ＢＭＢ）が５０・６キロ、同級２位クリストファー・ロサレス（３０＝ニカラグア）は５０・８キロだった。ライトフライ級から転向初戦で２階級制覇