【モデルプレス＝2024/10/12】タレントの王林が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】王林、黒髪ウルフヘアで大胆ビジュ変◆王林、黒髪ウルフヘアで大胆ビジュ変王林は、普段の茶髪のショートヘアからガラリと雰囲気を変えた黒髪のウルフヘアでビジュアルチェンジ。クールな雰囲気をまとってランウェイを