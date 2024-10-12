◇米女子ゴルフツアービュイックLPGA第3日（2024年10月12日上海・旗忠花園GC＝6672ヤード、パー72）2位から出た、西郷真央（22＝島津製作所）が1イーグル、5バーディー、ボギーなしの65をマークし、通算18アンダーで単独首位に浮上。米ツアー初優勝に王手をかけた。畑岡奈紗（25＝アビームコンサルティング）は69で回り、通算11アンダーで5位。勝みなみ（26＝明治安田）は72で通算2アンダーの46位で最終日を迎える。稲