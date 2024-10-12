30230300078215周年の集大成！姫島朱乃の特別フィギュアで「ハイスクールD×D」の世界を体感せよ！「ハイスクールD×D」の刊行15周年プロジェクトのフィナーレを飾る、姫島朱乃の特別なフィギュアが登場。15周年プロジェクトのために描き下ろされたイラストを余すことなく再現している。→【限定特典付き】フレグラントフィギュア 「ハイスクールD×D」 原作版 姫島朱乃 15th Anniversary ver. KADOKAWAスペシャルセットはこちら30