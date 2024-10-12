宝塚歌劇団の宙組スター風色日向（かぜいろ・ひゅうが）のバウ初主演作「横濱RHAPSODY『MY BLUE HEAVEN−わたしのあおぞら−』」が12日、兵庫・宝塚バウホールで開幕した。27日まで。舞台は戦後間もない横浜。風色は、南方戦線からの復員兵で、サイコロ賭博に天賦の才を持つペテン師、天地楽（ジョーイ）を熱演した。風色は16年入団の102期生。175センチの長身を生かした舞台映えするルックスと、歌、ダンス、芝居における巧みな表