◇プロ野球セ・リーグCSファーストステージ第1戦 DeNA 3-1 阪神(12日、甲子園球場)DeNAはクライマックスシリーズファーストステージの初戦で阪神に先勝。巨人の待つファイナルステージ進出に王手をかけました。3回、阪神先発の才木浩人投手から牧秀悟選手、佐野恵太選手の連打などで1アウト満塁とすると、6番の桑原将志選手の併殺崩れで1点先制を許します。先発の東克樹投手は3回まで3安打を浴びるも無失点投球。4回の攻撃ではヒッ