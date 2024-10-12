【モデルプレス＝2024/10/12】日向坂46の加藤史帆が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】加藤史帆、ハーフパンツから美脚スラリ◆加藤史帆、雰囲気ガラリのウェービーヘア加藤は、ジャケットとハーフパンツのセットアップ姿で美しい脚を披露。ふんわりとしたウェービーヘアと特徴的なブルーのアイメイク