【モデルプレス＝2024/10/12】兄弟インフルエンサー・もーりー（森英寿）としゅーと（森愁斗）が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】イケメン兄弟のランウェイに観客沸く◆もーりーしゅーと、肩コツンで密着もーりーのヘッドホンやしゅーとの猫耳帽など可愛らしいアイテムを多数用いたファッションで登