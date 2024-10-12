◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦阪神１―３ＤｅＮＡ（１２日・甲子園）阪神がＣＳ第１Ｓ初戦に敗れた。球団史上初の日本一連覇へ、崖っぷちに追い込まれた。先発は今季甲子園で６勝無敗の才木。初回は連打などで１死満塁を招いたが、無失点で切り抜けた。それでも３回１死満塁、内野ゴロの間に先取点を献上。５回の打席で代打を送られ、５回７安打１失点で降板した。６回か