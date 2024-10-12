タレントの中居正広（52）が12日、番組MCを務めるテレビ朝日中居正広の土曜日な会」（土曜前11・30）に出演。52歳にして初めて知った事実に驚きの声を上げる場面があった。スーパーに並び始めた新米をおいしく食べるための炊き方などを専門家に伝授してもらうコーナー。炊飯器で米を炊く際、1合に1個の割合で氷を入れてから炊くとおいしくなるという話から、専門家が計量カップにあらかじめ氷を1個入れ、それからカップに