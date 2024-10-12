ジルスチュアート ビューティでは、今年のホリデーコフレを、2024年10月18日(金)より予約を開始、11月1日(金)より発売いたします。また、11月15日(金)より、ギルティパフェタイムシリーズからアイカラーとチーク、リップが限定登場。ベリーパフェをイメージした、華やかなホリデーコレクション限定コフレなどが登場します。 今年のホリデーコフレが登場 ときめき