■MLB地区シリーズ第5戦ドジャース 2−0 パドレス（日本時間12日、ドジャー・スタジアム）ドジャース・山本由伸（26）が地区シリーズの最終第5戦で先発し、5回（63球）を投げて無失点に抑え、自身初のポストシーズンでの勝利投手に。試合後、歓喜のシャンパンファイトが行われ、大谷翔平（30）らチームメイトと勝利の美酒を味わった。両チーム2勝2敗のタイで迎えた地区S最終戦でマウンドを託された山本。歴史的大一番でパドレ