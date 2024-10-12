3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。10月8日（火）の放送では、「2024年夏フェス出演回数ランキング」について語りました。Saucy Dog・石原慎也石原：夏も終わりましたね。10月から来年2月にかけて全国5ヵ所のZeppでおこなう対バン・イベント「Saucy Dog 5ヶ月連続対バン企画 "こいこ