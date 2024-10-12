◇陸上国民スポーツ大会（１２日、佐賀・ＳＡＧＡサンライズパーク）少年男子共通の８００メートル決勝で日本記録保持者の落合晃（滋賀学園高３年）が１分４９秒６７で２位だった。落合が１分４４秒８０の日本新記録をマークして連覇を達成した７月の全国高校総体（福岡）で、２位だったフェリックス・ムティアニ（山梨学院高２年）が優勝した。落合は今年６月の日本選手権を制覇すると、７月の全国高校総体で２０１４年に川