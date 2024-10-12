柔道女子４８キロ級でパリ五輪金メダルの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が１２日、体重無差別で争う来年４月の全日本女子選手権への参戦を表明した。男子６０キロ級銅メダルの永山竜樹（ＳＢＣ湘南美容クリニック）も同じく４月に体重無差別で行われる全日本選手権に出場する意向を明かした。２人は千葉・浦安市でＳＢＣ東京医療大の湘療祭（学園祭）で行われたトークショー後に取材に応じた。来年の両大会はパリ五輪個