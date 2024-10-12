テレビ朝日の国民的アニメ「ドラえもん」（土曜・後５時）が１２日、放送された。同局版でドラえもんの声を務めた声優の大山のぶ代（おおやま・のぶよ、本名・山下羨代＝やました・のぶよ）さんが亡くなったことが１１日に所属事務所から発表された翌日の放送となった。放送の最後に「１９７９年から２００５年まで、ドラえもんの声優を務めて頂いた大山のぶ代さんがお亡くなりになりました。長い間本当にありがとうございま