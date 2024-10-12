「ボディメイクスープ」をご紹介します（写真：Fast&Slow／PIXTA）“1000万人の食事記録”を持つAI食事管理アプリ「あすけん」が、私たちの健康サポートの最適解として導き出した食事は、なんと、旬の野菜を使ったリーズナブルな野菜スープ！本稿では、新刊『あすけん公式 ほぼ100円野菜で整うスープ』（ワニブックス）から一部編集・抜粋し、秋の「ボディメイクスープ」のレシピをご紹介します。健康サポートの最適解は野菜ス