渡邉美穂さんとINIの木村柾哉さんがW主演した映画「あたしの！」の完成披露試写会舞台挨拶が、10月10日に開催。当日に27歳の誕生日を迎えた木村さんへ、「あたしの！特製花束」やキャスト陣からお祝いのメッセージが贈られるなど、500人の観客が訪れたイベントは大盛況となりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】漫画「あたしの！」は2017年〜18年に「別冊マーガレット」で連載されていた、幸田もも子さ