ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、リーグ地区シリーズの第5戦に「1番DH」で先発出場。快音は響かなかったが、チームは2－0で勝利。通算成績を3勝2敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。大谷は試合後、自身のインスタグラムを更新し、喜びを表した。 ■インスタ更新「この調子だ、ドジャース」 4打数無安打と3試合ぶりの無安打に終わった大谷。しかし、