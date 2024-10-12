アフリカ東部エチオピアで、性的暴行の被害に遭い、出産した子どもを抱く女性＝8月（ユニセフ提供・共同）【ナイロビ共同】国連児童基金（ユニセフ）は世界の女性の2割が少女期に性的暴行やハラスメントを受けたことがあるとの推計を公表した。国連が定めた11日の「国際ガールズ・デー」に合わせた調査。サハラ砂漠以南（サブサハラ）のアフリカでは最多の7900万人以上が被害に遭ったとし「紛争地の状況がひどい」と指摘した。