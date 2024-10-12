元乃木坂46で俳優・タレントの堀未央奈が10月12日、福岡・西日本総合展示場 新館にて開催された『TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下「TGC KITAKYUSHU 2024」）に登場。ランウェイで極上のファンサを披露し、ファンを歓喜させた。【映像】堀未央奈がキッス！“極上ファンサ”にファン歓喜「KITAKYUSHU SUSTAINABLE STAGE」に登場した堀は、ブラックのドレスにロングブーツ、ホワイト系のコートを羽織りラ