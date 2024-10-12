麻雀と共に筋トレの鍛錬を積み、肉体改造で結果を出した。そんなうれしい事実は誰かに話したくなる。U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が減量に成功したことを明かすと、BEAST Xの菅原千瑛（連盟）がその数値に「すごいね」と驚く一幕があった。【映像】2年間で12キロ減の仲林にキュート雀士も驚きプロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月11日の第2試合は筋トレが趣味のセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が登板。