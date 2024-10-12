【モデルプレス＝2024/10/12】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）の岩岡徹（いわおか・とおる／37）に、モデルプレスがインタビュー。グループとして1年4ヶ月ぶりのリリースとなった新アルバム『MUSi-aM』にて自身が手掛けた歌詞の制作秘話や、メジャーデビュー10周年を迎え数々のヒットを生み出してきた今だからこそ思う「夢を叶える秘訣」に迫る。【インタビュー後編】【写真】Da-iCE、5年ぶりインストアイベントレポ・セット