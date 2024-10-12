【モデルプレス＝2024/10/12】超個性派“期限切れJK”3人組クリエイターユニット“くれまぐ”ことくれいじーまぐねっとが12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】人気3人組YouTuber、雰囲気ガラリの着物姿◆くれまぐ、個性溢れる着物姿浅見めいは白、エアは黒、UraNはピンクと、それぞれの個性が際立つ着物