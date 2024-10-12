【モデルプレス＝2024/10/12】女優の堀未央奈が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2024」）に出演した。【写真】堀未央奈、スラリ美スタイル際立つ個性派コーデ◆堀未央奈、“ハット重ね”個性派コーデ北九州市のオリジナルステージに登場した堀は、北九州市を代表する文化である小倉織のブランド「小倉縞縞」のアイテムを身に着け