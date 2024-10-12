ナ・リーグ地区シリーズ第5戦米大リーグのナ・リーグ地区シリーズ第5戦は11日（日本時間12日）、本拠地のドジャースがパドレスに2-0で勝ち、3勝2敗として3年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。先発の山本由伸投手が5回2安打無失点と好投。ポストシーズン初勝利を挙げた。試合後の会見では「カフェで2時間ぐらい話をした」という同僚の支えに感謝。そのチームメートも「支配的だった」と山本を絶賛した。5日（同6日）