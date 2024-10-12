◆高校野球秋季東北大会▽２回戦聖光学院５―１能代松陽（１２日・ヨークいわきスタジアム）夏の甲子園出場校の聖光学院（福島１位）は能代松陽（秋田２位）を５―１で下し、目標の夏春連続甲子園出場に向けて好スタートを切った。５回に５番・遠藤颯斗外野手（２年）のスクイズで先制。１―１で迎えた７回、６番・石沢琉聖内野手（２年）が死球を受け、押し出しでの勝ち越しに成功すると、続く７番・仁平大智捕手（２年）