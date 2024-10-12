◇MLB 地区シリーズ 第5戦ドジャース2-0パドレス(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースに敗れ今季が終了したパドレスのマイク・シルト監督が試合後、先発した日本人両投手についてコメントしました。この日パドレスはダルビッシュ有投手が先発。2本のソロホームランを浴びたものの7回途中を3安打2失点と好投しました。試合を総括したシルト監督は「この結果は残念だが、チーム全体には絶対的な尊敬と称賛しかない。全