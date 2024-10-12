◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージロッテ2-0日本ハム(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは6回まで2塁を踏めず完封負け。レギュラーシーズンでは18勝6敗1引き分けと大きく勝ち越したロッテに完封負けで、CSファイナルステージ進出へあとがなくなりました。先発は今季ロッテ相手に7試合に登板して5勝1敗、防御率1.85の好成績を残している加藤貴之投手。初回から3回まで先頭打者にヒットを打たれ、ランナーを背負