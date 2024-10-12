お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼、小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、きょう12日に放送される。今回は三菱自動車、マツダなどで数々の名車を手掛け、中でも巨匠ジョルジェット・ジウジアーロ氏が絶賛した『ユーノス500』で、その名を世界にとどろかせたカーデザイナーの荒川健氏が登場する。【最新番組カット】今見てもおしゃれでかわいい！40年前“イタリア