モデル・タレントの東原亜希（41）が12日までに自身のSNSを更新し、夫の柔道家・井上康生（46）や子どもたちとの米ロサンゼルス家族旅行の様子を伝えた。【動画あり】東原亜希「井上家の夏休み in LA」大谷翔平観戦やディズニー満喫、自炊姿もインスタグラムでは「井上家の夏休み in LA」の思い出写真を添え、東原と夫、子どもたちと楽しむ様子を公開。また、YouTubeチャンネルでは「初のアフレコバージョン」で、ロサンゼルス