喜三翼音さんの葬儀に参列し、手を合わせる生徒＝12日午前、石川県輪島市石川県能登地方を襲った豪雨で安否不明となり遺体で見つかった輪島市久手川町の中学3年喜三翼音さん（14）の葬儀には12日、多くの親族や同級生らが駆け付けた。「翼音は胸の中で生きていく」。突然の別れに悼む声はやまなかった。「守ってあげられなくてごめんね」。叔母の松本志穂理さん（34）は涙ぐむ。翼音さんが「しーちゃん」と呼ぶ間柄で、「娘の