１０月１２日の京都１１Ｒ・大阪スポーツ杯（３歳上オープン、ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、５番人気のデリカダ（牝５歳、栗東・吉田直弘厩舎、父パイロ）が２０２２年３月の伏竜Ｓ以来となるオープン２勝目を挙げた。勝ち時計は１分５１秒０（良）。道中はリズム良く中団の真ん中を追走。手応え良く直線に向くと、一瞬だけ空いたスペースを見逃さず進路を外へ。切れ味鋭い末脚で逃げるロードアヴニール（横山和生