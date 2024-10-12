天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは11日から佐賀県を訪問しています。名尾手すき和紙に到着し、あいさつを受ける天皇、皇后両陛下の長女愛子さま=2024年10月12日午後3時20分、佐賀市大和町、山本壮一郎撮影12日午前には国民スポーツ大会の柔道を観戦し、午後は県赤十字血液センターを視察しました。愛子さまは今年4月、日本赤十字社に入社しています。