櫻坂46の的野美青が、10月16日（水）発売『blt graph.vol.106』（東京ニュース通信社）表紙・巻頭に登場する。【写真】豹柄のワンピース姿の的野美青、ほか『blt graph.vol.106』購入特典カット【6点】10月23日（水）に10thシングル『I want tomorrow to come』をリリースする櫻坂46。同曲でフロントメンバーを務める的野美青が『blt graph.』表紙・巻頭に登場する。表紙に採用されたのは、的野がセットアップのスーツ姿でクールに