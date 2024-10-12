TBS系で12日、コント日本一を決める「キングオブコント2024」（午後6時30分）が放送される。今年は史上最多となる3139組がエントリー。決勝には以下の10組が進出している。◇◇◇cacao（初出場＝吉本興業）ダンビラムーチョ（初出場＝吉本興業）シティホテル3号室（初出場＝タイタン）コットン（2年ぶり2度目＝吉本興業）ニッポンの社長（5年連続＝吉本興業）ファイヤーサンダー（2年連続＝ワタナベエンターテインメント