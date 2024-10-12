ＴＢＳの大型生特番「お笑いの日」が１２日午後にスタートした。第１部はＭＣかまいたち、夜の「キングオブコント２０２４」は例年通りＭＣ浜田雅功が務める。第１部の、突然発表される相方と即興漫才を行う企画では、太田光が登場。ステージ横から乱入してきて、客席に突入して、カメラスタッフに掴みかかって大暴れした。騒然となる中、ステージに連れ戻されると、「はあ〜い！」と禁断ネタで暴走し、ケンドーコバヤシが馬