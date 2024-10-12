◆秋季北信越高校野球大会▽１回戦日本航空石川６−１富山第一（１２日・石川県立）日本航空石川（石川３位）は、６−１で富山第一（富山１位）に勝利し、初戦突破を決めた。最速１４５キロのエース右腕、蜂谷逞生（２年）が、伸びのあるストレートを軸に、８回１／３を６安打、１失点と力投。１年生４人が並ぶ１〜４番の上位打線も、合計７安打、３打点、３盗塁と活躍して勝利を呼び込んだ。中村隆監督は「１年生の４人は出