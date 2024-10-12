デアリングタクト（C）SANKEI おとなしく従順な馬が暴れ出した出来事とは 2020年の秋華賞を勝ち、史上初となる無敗での牝馬三冠を成し遂げたデアリングタクト。 2022年のジャパンカップ以降に休養し、復帰を目指していたが、残念ながら脚に故障が見つかり、2023年秋にターフに別れを告げた。 そして2024年の春から繁殖牝馬として、第2の馬生を過ごすために岡田スタッドに帰ってきた。 そんな名牝の現地での様子を、著名